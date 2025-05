Rino Martinez alla Kalsa con Mille voci per l' Africa e la pace nel mondo

Vieni a scoprire Rino Martinez alla Kalsa, protagonista dell'evento "Mille voci per l'Africa e la Pace nel mondo". Il cantautore palermitano, impegnato nel sociale, si esibirà domani sera al Santuario di Santa Teresa per sensibilizzare e unire musica e impegno per un mondo più giusto e solidale.

"Mille voci per l'Africa e la Pace nel mondo". Il cantautore missionario laico palermitano Rino Martinez sarà domani sera (ore 21) al Santuario di Santa Teresa alla Kalsa per parlare del suo progetto che unisce la musica e l'impegno sociale. L'artista, che negli anni 80 è stato tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rino Martinez alla Kalsa con "Mille voci per l'Africa e la pace nel mondo"

