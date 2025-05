Rinnovo CCNL 2022 24 | le tematiche discusse nel nuovo confronto

Il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 si concentra su tematiche chiave come il lavoro agile, la formazione e la contrattazione, al centro del quarto incontro tra ARAN e sindacati. Durante l'appuntamento del 28 maggio, le parti hanno discututo le strategie per migliorare risorse e condizioni del settore, in vista di un accordo che risponda alle esigenze del personale.

Rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 202224 – Lavoro agile, formazione e contrattazione sono stati al centro del quarto incontro tra ARAN e sindacati, svoltosi il 28 maggio, per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. I sindacati hanno ribadito la richiesta di più risorse per la valorizzazione . Rinnovo CCNL 202224: le tematiche discusse nel nuovo confronto . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità : ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Ccnl 2022 24 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024: quarto incontro all’ARAN; Ccnl Sanità 2022-2024, nessuna svolta nel nuovo incontro Aran-Sindacati; Contratto scuola 2022-24, Aran punta a chiudere prima di agosto per aumenti stipendiali a novembre. Cifre medie: 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA; Comparto Sanità . Ancora non si sblocca il rinnovo del contratto ma l’Aran non molla: “Pronti ad ogni tentativo per chiudere la trattativa”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Salta la firma del rinnovo Ccnl 2022-2024, ma l’Aran rilancia: “Valutiamo nuove proposte per sbloccare la situazione” - Salta la firma del rinnovo Ccnl 2022-2024, ma l'Aran rilancia: "Valutiamo nuove proposte per sbloccare la situazione" ... 🔗nursetimes.org scrive

Comparto Sanità. Ancora non si sblocca il rinnovo del contratto ma l’Aran non molla: “Pronti ad ogni tentativo per chiudere la trattativa” - "Dobbiamo conciliare i diritti dei lavoratori con le esigenze inderogabili della continuità dei servizi sulle 24 ore. Peculiarità del Servizio Sanitario ", ha dichiarato il presidente dell’Aran, ... 🔗Riporta quotidianosanita.it