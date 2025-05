Rimossi i cantieri sulla A14 nel Chietino per l’estate

Rimossi i cantieri sulla A14 nel Chietino, garantendo percorsi più sicuri e fluidi per l’estate. Il prefetto Gaetano Cupello conferma che Autostrade per l’Italia ha rispettato gli impegni presi per il ripristino delle condizioni di viabilità nella zona.

Il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, comunica che la Società Autostrade per l’Italia ha mantenuto l’impegno assunto durante la riunione del 22 maggio scorso, dedicata ai lavori in corso sull’autostrada A14 Adriatica nel tratto ricadente nella provincia di Chieti. In vista della stagione estiva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Rimossi i cantieri sulla A14 nel Chietino per l’estate

Cerca Video su questo argomento: Rimossi Cantieri Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Cantieri A14, nel Chietino sospesi quelli di maggiore impatto - A partire dal 29 maggio prossimo e fino a metà settembre saranno sospesi i cantieri maggiormente impattanti per la circolazione presenti lungo il tratto dell'autostrada A14 che passa in provincia di C ... 🔗Scrive msn.com

Luce in fondo al tunnel: chiudono tutti i cantieri nelle gallerie dell'Autostrada A14 - SAN BENEDETTO - Chiudono per sempre i cantieri sotto le gallerie del Piceno, per l’esattezza quelli di Pedaso Sud (dunque fino a Grottammare) e di Montesecco Sud e Nord, tra la ... 🔗Segnala msn.com

Cantieri A14: nel Chietino sospesi quelli a maggiore impatto - Dal 29 maggio a metà settembre sospesi i cantieri più impattanti per la circolazione lungo il tratto della A14 nella provincia di Chieti ... 🔗rete8.it scrive