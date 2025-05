Rimini Wellness al via Maxi-palestra in Fiera

RiminiWellness, la più grande fiera dedicata al benessere e al fitness al mondo, apre le sue porte presso i padiglioni della Fiera di Rimini. Con oltre 190.000 metri quadrati di esposizioni e attività all’aperto, questa edizione promette di rivoluzionare il panorama del wellness, offrendo un’esperienza unica a professionisti e appassionati.

Sta per aprire i battenti la più grande palestra al mondo. Oggi inaugura RiminiWellness nei padiglioni della Fiera di Rimini. Su una superficie complessiva di 190mila metri quadrati tra le aree all’interno e quelle allestite all’esterno, articolate sui 30 padiglioni del complesso fieristico, prenderà vita una nuova edizione di RiminiWellness, le cui premesse sono più che buone. Stando alle previsioni degli ultimi giorni, l’evento è in crescita rispetto all’edizione record di un anno fa. Saranno sei le aree tematiche. Si va dall’area Active, con ben 12 palchi e oltre 2mila ore di allenamento con le discipline più innovative per restare in forma, all’area dedicata all’allenamento di forza, fino ai mondi Health e Olistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini Wellness al via. Maxi-palestra in Fiera

