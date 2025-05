Rigenerazione urbana | Novara firma il Piano città degli immobili pubblici

Novara si impegna nella rigenerazione urbana con il nuovo Piano città degli immobili pubblici, un importante accordo tra il Comune e l'Agenzia del Demanio. Questo programma mira a valorizzare e riqualificare gli edifici pubblici, promuovendo uno sviluppo sostenibile e una città più moderna e vivibile.

Valorizzare gli edifici pubblici per riqualificare la città, con uno sguardo verso lo sviluppo sostenibile del territorio. É questo uno degli obiettivi del Piano città degli immobili, siglato dal Comune di Novara e dall'Agenzia del Demanio: un patto istituzionale per pianificare in modo.

