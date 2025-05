Riforma dei Consorzi di bonifica in Campania l’Anbi | Garantirà un servizio più efficiente

La riforma dei Consorzi di bonifica in Campania, approvata dal Consiglio regionale, garantirà un servizio più efficiente e incisivo sul territorio. Questo riordino strategico mira a salvaguardare il suolo, proteggere l'ambiente e valorizzare le eccellenze agroalimentari locali, rafforzando così lo sviluppo sostenibile della regione.

“Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge di riforma e riordino dei Consorzi di bonifica. Per garantire una migliore e più incisiva azione sul territorio, sia in termini di salvaguardia del suolo e dell’ambiente, nonché per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali, la nuova legge individua i Consorzi di bonifica quali partner primari degli enti territoriali, ad iniziare dalle Regione”. Lo evidenzia Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi). “I Consorzi di bonifica – spiega Vito Busillo, presidente di Anbi Campania e vicepresidente nazionale – sono enti pubblici economici di autogoverno e forte espressione di sussidiarietà; svolgono funzioni sia di gestione delle acque che di difesa dalle acque, garantendo quella gestione integrata acqua-suolo, il cui collegamento, auspicato con forza dall’Europa, fa parte della storia delle aggregazioni consortili del nostro Paese, laddove pubblico e privato si intersecano positivamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

