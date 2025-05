Riforma agraria e diritti degli indigeni ostaggi degli alleati centristi di Lula

In Brasile, le questioni di riforma agraria e diritti indigene sono al centro di un acceso dibattito politico, complicato dalla pressione degli alleati centristi di Lula. La lotta per tutelare l'ambiente e le comunità native si intreccia con le sfide di un settore agrario in trasformazione, rivelando tensioni profonde nel paese.

In Brasile le questioni ambientale, indigena e agraria sono fortemente intrecciate ed è intorno a questi temi che il conflitto è più acuto. Tutte le forze politiche e sociali sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Riforma agraria e diritti degli indigeni ostaggi degli alleati centristi di Lula

Ramaphosa e Trump a Casa Bianca: scontro su violenze, video e riforma agraria - La visita di Cyril Ramaphosa alla Casa Bianca ha tentato di migliorare i rapporti tra Sudafrica e Stati Uniti, ma si è rapidamente trasformata in uno scontro acceso. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Riforma agraria in Colombia: nazionalizzati 3 milioni di ettari - Arenato il progetto di confiscare i terreni ai boss della droga per darli alle comunità indigene, ora si avvia una riforma agraria che distribuisce terre statali a contadini Cambia lo scenario della ... 🔗Segnala teatronaturale.it

India, riforma agraria senza le donne - Tra le donne e la loro emancipazione rimane però la questione dei diritti sui terreni agricoli: non possedendo le terre infatti non possono beneficiare dei sussidi. Contadine India – Photo Credits: ... 🔗Come scrive metropolitanmagazine.it

Brasile: il difficile cammino della riforma agraria - La riforma agraria, tra le principali promesse di Lula prima della sua elezione e fortemente sostenuta dalla Commissione nazionale della Pastorale della Terra (CPT), trova difficoltà ad affermarsi ... 🔗Secondo unimondo.org

Il problema della terra in Amazzonia