Rifiuti speciali stoccati e lavorati senza autorizzazioni | area sotto sequestro a Ceglie

Seghregi di rifiuti speciali stoccati e lavorati senza autorizzazioni a Ceglie del Campo rappresentano un grave rischio ambientale. Un'area di oltre 1.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro dalla Polizia locale, evidenziando l'illegittima gestione di materiali pericolosi ai confini con Valenzano.

Un'area di oltre mille metri quadri, situata alla periferia di Ceglie del Campo, ai confini con il Comune di Valenzano, è stata sequestrata dalla Polizia locale. Secondo quanto accertato dagli agenti, nell'area si sarebbe svolta una vera e propria attività illecita di gestione di rifiuti speciali.

