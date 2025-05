Rifiuti sospetti interrati all’ex Mira Lanza esposto del sindaco di Pontinia

Il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, ha presentato un esposto alle forze dell’ordine riguardo alla presenza sospetta di rifiuti interrati nell’area dell’ex Miralanza, in vista dei lavori per un impianto a biogas. Questa segnalazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza ambientale e richiede un intervento rapido per accertare la natura dei materiali.

Un esposto è stato presentato alla locale Stazione dei carabinieri dal sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, in merito alla presenza sospetta di rifiuti interrati nell'area dell'ex stabilimento Miralanza, oggetto di un progetto per la realizzazione di un impianto a biogas.

