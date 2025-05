Ricostruzione post terremoto ecco l' emendamento Tassinari Forza Italia | Lavoro di squadra partito da un mio ordine del giorno

L'emendamento presentato dalla forza Italia al decreto-legge 65/2024, che assegna risorse di 10 milioni di euro per la ricostruzione dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, dimostra come il lavoro di squadra e l'impegno politico siano fondamentali per sostenere la ripresa post-terremoto. Questo intervento, nato da un mio ordine del giorno, rappresenta un passo concreto verso la ricostruzione e il rilancio delle comunità colpite.

"L'emendamento presentato al Senato al decreto-legge numero 652024, che destina 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 agli interventi di ricostruzione nei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, rappresenta un segnale concreto e necessario per.

