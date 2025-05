Riciclali tutti Oltre 500 bambini al maxi-torneo finale

Il progetto "Riciclali tutti - Recycle ‘em all!" ha coinvolto oltre 500 bambini e bambine nella sfida di sensibilizzazione sul riciclo, culminata con il grande torneo finale al Polo Fiere di Lucca. Un'iniziativa educativa realizzata da Sistema Ambiente e Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea, che promuove l'importanza della raccolta differenziata attraverso il gioco e l'apprendimento.

Sono stati quasi 500 i bambini e le bambine che si sono sfidati a colpi di “ raccolta differenziata ” con il progetto “ Riciclali tutti - Recycle ‘em all! ”, 150 dei quali sono approdati al Polo Fiere di Lucca per il “torneone” finale e le premiazioni. Sistema Ambiente e Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea hanno dato vita a un progetto di educazione ambientale e di sensibilizzazione all’importanza della raccolta differenziata, che attraverso il gioco coinvolge non solo i più piccoli, istruiti per il loro presente e futuro, ma, attraverso loro anche le famiglie, perché un promemoria fa sempre bene anche agli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Riciclali tutti“. Oltre 500 bambini al maxi-torneo finale

