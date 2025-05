Richter Fine Art mostra personale di Luca Grechi Pittura Dorma

Scopri "Pittura Doro", la mostra personale di Luca Grechi alla Galleria Richter, inaugurata mercoledì 4 giugno alle 18:30. Un'esposizione che mette in luce il più recente percorso artistico dell'artista, arricchita da un approfondimento critico di Cecilia Canziani, per un’esperienza visiva e culturale coinvolgente.

Mercoledì 4 giugno dalle ore 18:30 la Galleria Richter presenta la personale di Luca Grechi (1985, Grosseto) dal titolo Pittura Dorma, accompagnata da un testo critico di Cecilia Canziani. Giunto alla quinta esposizione negli spazi della galleria, la mostra è un momento di valutazione e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Richter Fine Art, mostra personale di Luca Grechi "Pittura Dorma"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stendalì – suonano ancora. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’artista Lorenza Boisi in mostra a Roma. Una svolta tra mito, memoria e inesauribile ricerca di sé - Alla Galleria Richter Fine Art di Roma, Turning Saints into the Sea ... Lorenza Boisi: acqua come linguaggio e autoritratto Cuore pulsante della mostra è l’acqua, soggetto ricorrente ... 🔗Secondo artribune.com

Zanbagh Lotfi torna alla galleria Richter di Roma con la mostra “I'm just killing time” - È in corso fino al 23 marzo, presso la galleria Richter Fine Art di Roma, I’m just killing time, la nuova mostra personale di Zanbagh Lotfi (Teheran, 1976) a due anni di distanza dalla sua ultima ... 🔗Lo riporta finestresullarte.info

Struggimento e inquietudine. Cinque pittori in un nuovo spazio romano - Galleria Richter Fine Art – Roma, fino al 23 dicembre 2016. La mostra d’esordio della galleria, in uno spazio laboratorio, dedicato alla pittura e all’arte contemporanea. Cinque pittori ... 🔗Scrive artribune.com

Paul Moorhouse: Gerhard Richter - Portraits, National Portrait Gallery, London (2009)