Riceve un pugno batte la testa e finisce in coma | 18enne si risveglia e identifica il presunto aggressore

Un giovane di 18 anni di Campi Bisenzio si risveglia dal coma e identifica il presunto aggressore dopo essere stato colpito e caduto in piazza a Prato. L'indagine si sussegue mentre la vittima, ancora in Terapia intensiva, cerca giustizia per l'aggressione.

È stato individuato il presunto aggressore del ragazzo di 18 anni di Campi Bisenzio finito in coma dopo aver ricevuto un pugno e aver sbattuto la testa cadendo sui gradini di una piazza a Prato. La vittima, ancora ricoverata in Terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, si è svegliata dal coma farmacologico e ha identificato il giovane che l'ha colpito, un minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Riceve un pugno, batte la testa e finisce in coma: 18enne si risveglia e identifica il presunto aggressore

