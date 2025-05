Ricerca oncologica Menarini | Elacestrant e l’IA per nuovi farmaci a Pisa

Il Gruppo Menarini, leader mondiale nel settore farmaceutico, sta portando avanti importanti ricerche oncologiche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di Elacestrant, un farmaco promettente, presso il centro di Pisa. Scopri come questa innovativa start-up sta contribuendo a sviluppare nuovi trattamenti per il cancro, aprendo nuove speranze per i pazienti.

FIRENZE – Il Gruppo Menarini, leader globale nel settore farmaceutico e diagnostico, insieme alla sua controllata Stemline Therapeutics, Inc., specializzata in terapie oncologiche innovative, ha annunciato la presentazione di nuovi dati incoraggianti al congresso annuale dell’ American society of clinical oncology (Asco) 2025. Al centro delle nuove evidenze c’è Elacestrant, già approvato in diversi Paesi e atteso a breve anche in Italia, dove ha recentemente ricevuto il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Elacestrant è un farmaco orale indicato per il trattamento del carcinoma mammario metastatico Er+ e Her2-, particolarmente utile in pazienti che non rispondono più alle terapie di prima linea. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it