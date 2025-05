Ricerca il 47% degli italiani ha smesso di fumare grazie alle e-cig

Secondo una recente ricerca, il 47% degli italiani è riuscito a smettere di fumare grazie alle e-cig, confermandole come uno strumento efficace per la cessazione del fumo. Tuttavia, solo un terzo degli italiani si sente adeguatamente informato sui diversi prodotti disponibili sul mercato. Scopri come le sigarette elettroniche possono aiutarti nel percorso verso una vita senza fumo.

ROMA (ITALPRESS) – La sigaretta elettronica si conferma un valido strumento per smettere di fumare e limitare i danni da fumo. Solo un terzo degli italiani, però, si dichiara effettivamente informato sui diversi prodotti presenti sul mercato. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta su un campione di 4.000 interviste da Euromedia Research con il supporto di Anafe Confindustria, presentata a Roma in occasione del “World No Tobacco Day 2025”. spffscgsl Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ricerca, il 4,7% degli italiani ha smesso di fumare grazie alle e-cig

Cerca Video su questo argomento: Ricerca 47 Italiani Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gli italiani si fidano della scienza: 7 su 10 positivi sul lavoro e sull’onestà dei ricercatori; Progetto Policoro: 47° Corso di Formazione Nazionale; Sanità digitale. Investimenti 2024 a quota 2,47 miliardi di euro (+12%). Schillaci: “Con fondi Pnrr stagione di rinnovamento senza precedenti”; Lavoro, quali sono le 47 nuove professioni del futuro in ambito sanitario. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Euromedia Research: “Il 4,7% italiani ha smesso di fumare grazie all’e-cig” - “La sigaretta elettronica si conferma un valido strumento per smettere di fumare e limitare i danni da fumo”. È quanto emerge, in sintesi, da una nuova ricerca condotta da Euromedia Research, con il ... 🔗Da dire.it

Ricerca Voiello sulla pasta, il 47% degli italiani preferisce i fusilli - ROMA (ITALPRESS) – E’ la tenacia – intesa come la capacità di un formato di mantenere la forma e la consistenza al morso – una delle caratteristiche più importanti nel determinare la bontà e la qualit ... 🔗Scrive msn.com

Ricerca, Mantovani: "In Italia è di straordinario livello ma poco valorizzata" - "La ricerca scientifica in Italia deve affrontare diversi ostacoli strutturali, ma riesce comunque a produrre risultati di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. Fare ricerca nel nostro Pae ... 🔗Da msn.com