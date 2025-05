Ricci perfetti? Tutto parte dalla spazzola giusta La guida per scegliere in base alla tipologia di riccio e come utilizzarla dire addio a nodi e crespo

Scopri la guida definitiva per ottenere ricci perfetti: scegliere la spazzola giusta in base al tipo di riccio è fondamentale per eliminare nodi e crespo. Scegliere lo strumento adatto ti permette di rispettare la forma naturale dei ricci, per capelli morbidi, definiti e senza stress.

N on tutte le chiome sono uguali, e in particolare i capello ricci hanno il loro “carattere”. Chi ha un riccio fitto e corposo sa quanto è importante districare correttamente la chioma per prevenire i nodi. La migliore spazzola per capelli ricci e crespi? Quella che rispetta la forma naturale del riccio senza strapparlo: denti larghi, flessibili e materiali antistatici. Ma vediamo meglio. Miriam Leone svolta riccia: è ufficialmente nella sua “Curly Era” X La spazzola giusta per capelli ricci. Il primo passo per scegliere la migliore spazzola per capelli ricci è capire la propria tipologia di riccio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ricci perfetti? Tutto parte dalla spazzola giusta. La guida per scegliere in base alla tipologia di riccio e come utilizzarla dire addio a nodi e crespo

