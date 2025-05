Riccardo Muti dirige il concerto inaugurale di Ravenna Festival

Il Ravenna Festival 2024 prende il via con un concerto inaugurale straordinario diretto da Riccardo Muti, simbolo di eccellenza e tradizione nella musica classica. Tra le note di Mozart e Beethoven, questa 36ª edizione celebra i grandi capolavori sinfonici affidati ai migliori interpreti, offrendo un'esperienza indimenticabile agli appassionati.

È nel segno della tradizione classica, del repertorio amato dal grande pubblico e dei massimi interpreti che prende ufficialmente il via la 36esima edizione di Ravenna Festival: Mozart e Beethoven, indiscussi capisaldi della letteratura sinfonica di tutti i tempi affidati alla maestria e al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Riccardo Muti dirige il concerto inaugurale di Ravenna Festival

Ravenna Festival, anche quest'anno torna Omaggiovani con quattro spettacoli gratuiti per gli under 30 - Anche quest’anno, Ravenna Festival invita gli under 30 a scoprire l’arte e la cultura con i dettagliati spettacoli gratuiti del carnet Omaggiovani. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Torino, concerto Minkowski/ Les Musiciens du Louvre, 20/05/2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Riccardo Muti dirige il concerto inaugurale di Ravenna Festival - È nel segno della tradizione classica, del repertorio più amato dal grande pubblico e dei massimi interpreti che prende ufficialmente il via la XXXVI edizione di Ravenna Festival: Mozart e Beethoven, ... 🔗ravennawebtv.it scrive

Riccardo Muti inaugura Ravenna Festival assieme a Gibboni - (ANSA) - RAVENNA, 29 MAG - La XXXVI edizione di Ravenna Festival inizia nel nome di Mozart e di Beethoven, nel segno dunque della tradizione ... 🔗Da msn.com

Riccardo Muti, l'augurio dal concerto di Capodanno a Vienna: «Pace e amore al mondo intero» - Il Concerto di Capodanno di Vienna sarà trasmesso in Italia su Rai 2 alle 13:30 e in replica su Rai 5 alle 21:15 e sarà seguito in oltre 90 paesi del mondo. A dirigere l'orchestra filarmonica di ... 🔗Come scrive msn.com