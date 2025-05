Ricavi Champions Inter cifre da capogiro per i nerazzurri! E in caso di vittoria contro il PSG…

Ricavi Champions Inter, cifre da capogiro per i nerazzurri! E in caso di vittoria contro il PSG. Il dato che emerge dal bilancio. Dal bilancio di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, emergono i dati ufficiali relativi ai ricavi da questa stagione in Champions League per l’ Inter di Simone Inzaghi. Cifra monstre per la società di Viale della Liberazione, che potrebbe arrivare a 143 milioni di euro in caso di vittoria in finale contro il PSG. RICAVI CHAMPIONS INTER – « L’attuale stagione sportiva (20242025) è la prima del nuovo ciclo triennale UEFA, che prevede un nuovo formato per la UEFA Champions League e le altre competizioni europee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricavi Champions Inter, cifre da capogiro per i nerazzurri! E in caso di vittoria contro il PSG…

