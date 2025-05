Ribaltare l’immaginario | Mohamed Bourouissa e la rappresentazione politica delle periferie

Scopri come Mohamed Bourouissa e altri artisti stanno sfidando l'immaginario tradizionale delle periferie, trasformando rappresentazioni negative in narrazioni di autorevolezza e orgoglio. Con interventi come quello di Amir Issaa al festival DeriveeApprodi, si evidenzia come etichette stigmatizzanti possano essere re-interpretate per valorizzare l’identità e la resistenza delle comunità periferiche.

«Se lo Stato mette i “barbari” nel mirino, i “barbari” rifiutano il modello di integrazione che quello Stato cerca di imporre loro e vogliono, orgogliosamente, “restare barbari”». Con queste parole il rapper Amir Issaa durante un’intervento al festival di DeriveeApprodi parla di come appellativi stigmatizzanti come “maranza” possano essere ribaltati attraverso una risignificazione di categorie dispregiative e stigmatizzanti. Il termine “maranza” è un neologismo milanese nato dalla combinazione di “marocchino” e “zanza”, ed è oggi usato nel linguaggio comune per indicare ragazzi e ragazze che non si conformano ai codici della normalità sociale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Ribaltare l’immaginario: Mohamed Bourouissa e la rappresentazione politica delle periferie

