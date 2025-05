Rhode passa ad Elf Beauty per un miliardo di dollari | la scelta di Hailey Bieber

Hailey Bieber ha scelto di affidare il suo brand di bellezza Rhode a Elf Beauty in un accordo da circa un miliardo di dollari, consolidando così la sua presenza nel mondo della cosmetica e del beauty. Questa operazione strategica riflette il forte appeal del marchio tra i giovani e la Gen Z, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione nel settore.

Circa un miliardo di dollari: è quanto vale Rhode, il brand beauty di Hailey Bieber, passato alla gestione di Elf Beauty, altro marchio famosissimo tra giovanissimi e Gen Z. L’accordo è stato chiuso nella giornata di ieri, con l’imprenditrice che si è aggiudicata 800 milioni in maniera diretta e immediata, con gli altri 200 milioni da ripartire nei prossimi anni a seconda della crescita del brand (e delle vendite). Rhode passa ad Elf Beauty: il colpaccio di Hailey Bieber. Già mercoledì il brand aveva annunciato che avrebbe pagato agli azionisti di Rhode 800 milioni di dollari. L’azione sarà un insieme di contanti e azioni, oltre ad un ulteriore corrispettivo potenziale di earnout di 200 milioni di dollari (soggetto a determinate condizioni di performance). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rhode passa ad Elf Beauty per un miliardo di dollari: la scelta di Hailey Bieber

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hailey Bieber vende il marchio Rhode a Elf Beauty per 1 miliardo di dollari; Rhode di Hailey Bieber è stato venduto per 1 miliardo di dollari a e.l.f. Beauty; Hailey Bieber ha venduto il suo marchio di bellezza Rhode per 1 miliardo di dollari; Hailey Bieber vende il marchio di cosmetici Rhode a Elf Beauty per 1 miliardo di dollari. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elf Beauty compra Rhode per un miliardo di dollari - Il rivenditore di cosmetici pagherà agli azionisti dell'azienda di beauty della modella Hailey Bieber 800 mln di dollari in contanti e azioni, e un ulteriore corrispettivo potenziale di earnout di 200 ... 🔗Si legge su it.fashionnetwork.com

Hailey Bieber vende il suo brand beauty a Elf per un miliardo di dollari - Un miliardo di motivi per guardare al futuro del beauty attraverso il filtro social. Con l’acquisizione di Rhode, il marchio di skincare fondato da ... 🔗Secondo msn.com

Hailey Bieber ha venduto il suo marchio di bellezza Rhode per 1 miliardo di dollari - È piuttosto assurdo pensare che Rhode, uno dei marchi di bellezza di maggior successo e influenza della storia recente, abbia debuttato solo tre anni fa. Nel 2022, il pensiero di vendere il marchio di ... 🔗Scrive vanityfair.it