Retegui Juventus Tuttosport caccia al capocannoniere della Serie A! Già avviati i contatti con l’entourage l’Atalanta ha fissato il prezzo

Mateo Retegui è al centro delle attenzioni di mercato della Juventus, che già sta avviando i contatti con il suo entourage. Con l'Atalanta pronta a fissare il prezzo, il cannoniere argentino si configura come il nome più caldo per rafforzare l'attacco bianconero in questa fase di mercato.

Retegui Juventus (Tuttosport), caccia al capocannoniere del campionato! Già avviati i contatti col suo entourage, l’Atalanta ha fissato il prezzo. È Mateo Retegui il nome che stuzzica maggiormente il calciomercato Juventus in questa fase per rinforzare un reparto offensivo che già solo con le partenze di Vlahovic e Milik subirà diversi cambiamenti. Secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport i bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del capocannoniere della Serie A, valutato dall’ Atalanta tra i 45 e i 50 milioni di euro. Praticamente il doppio di quanto è stato pagato un anno fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juventus (Tuttosport), caccia al capocannoniere della Serie A! Già avviati i contatti con l’entourage, l’Atalanta ha fissato il prezzo

Retegui Juventus, il bomber dell’Atalanta è sempre nel mirino! Novità sull’attacco della prossima stagione. Tutti i dettagli - Retegui Juventus: il goleador dell'Atalanta è sempre più nel mirino dei bianconeri. Con la prossima stagione alle porte, il calciomercato si preannuncia scoppiettante, con la Juve pronta a rivoluzionare il suo attacco. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Retegui Juventus, caccia al capocannoniere della Serie A. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, caccia al centravanti del futuro: scatto di Retegui per sostituire Vlahovic - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Mateo Retegui sarebbe molto attenzionato dalla Juventus in vista della prossima stagione. Potrebbe essere lui il sostituto di Dusan ... 🔗Riporta tuttomercatoweb.com

Juventus, caccia al centravanti del futuro: scatto di Retegui per sostituire Vlahovic - La Juventus pensa già al suo futuro. Mentre sul campo la lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League si è complicata con la sconfitta mercoledì scorso contro il Parma, dietro le ... 🔗Da m.tuttomercatoweb.com

Retegui Juventus, il bomber dell’Atalanta è sempre nel mirino! Novità sull’attacco della prossima stagione. Tutti i dettagli - Retegui Juventus, il bomber è sempre nel mirino! Ultime novità sull’obiettivo dall’Atalanta. Gli aggiornamenti Il calciomercato Juve è pronto a rivoluzionare l’attacco della prossima stagione. Oltre a ... 🔗Riporta juventusnews24.com

RETEGUI ANCORA IN GOL, FUTURO IN A? JUVE, OGGI AL VIA L'UDIENZA PRELIMINARE E...