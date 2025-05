Retegui Juve si scalda il nome del bomber dell’Atalanta | così il capocannoniere dell’ultima Serie A può arrivare a Torino

Mateo Retegui, il talentuoso bomber dell'Atalanta, si sta riscaldando come possibile nuovo acquisto per la Juventus. Con il suo incredibile rendimento in Serie A, il suo trasferimento potrebbe rappresentare un importante potenziamento per i bianconeri nel mercato di riparazione. Scopri tutti i dettagli di questa possibile operazione di mercato che sta facendo sognare i tifosi juventini.

Retegui Juve, si scalda il nome del bomber dell’Atalanta: tutti i dettagli sul possibile futuro dell’attaccante. Si fa strada un nuovo nome per il calciomercato Juve: quello di Mateo Retegui. Accostato ai bianconeri nelle ultime settimane, il capocannoniere della Serie A potrebbe essere un nome caldo per la sessione estiva. Secondo quanto riportato da La Stampa, i bianconeri, che sono alla ricerca di un nuovo centravanti, potrebbero proprio puntare sull’attaccante italiano anche se bisognerà vedere la volontà dell’ Atalanta e la concorrenza. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve, si scalda il nome del bomber dell’Atalanta: così il capocannoniere dell’ultima Serie A può arrivare a Torino

Genoa Atalanta 2-3: rimonta vincente della Dea, l’obiettivo Juve Retegui consegna i tre punti a Gasperini. Ecco com’è andata - L'Atalanta di Gasperini compie una straordinaria rimonta a Genova, battendo il Genoa 3-2 nell'anticipo di Serie A. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

