Rete Italiana Obesità al via da Bergamo con Tajani

La Rete Italiana Obesità prende il via da Bergamo con il sostegno di Antonio Tajani, puntando a migliorare la salute pubblica attraverso un approccio territoriale e collaborativo. Questa iniziativa coinvolge istituzioni, professionisti sanitari e comunità locali per affrontare in modo più efficace il problema dell’obesità in Italia e in Europa.

BERGAMO (ITALPRESS) – Un’alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. È questo il senso della Rete Italiana Obesità, lanciata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal Vicepremier Antonio Tajani, insieme al deputato Stefano Benigni e ai protagonisti del mondo istituzionale, sanitario e accademico e civico. Un progetto nato per affrontare obesità, sovrappeso e disturbi alimentari con una strategia integrata che unisce ospedali, medicina territoriale, scuole, sindaci, associazioni di pazienti e cittadini, farmacie, case di comunità e punta sull’uso avanzato dei dati e dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Rete Italiana Obesità al via da Bergamo con Tajani

