Resinovich nuovi dubbi su Visintin | cosa avrebbe fatto prima del ritrovamento

Ancora crescono i dubbi sul caso di Liliana Resinovich e sulle sue ultime ore prima del ritrovamento tra Trieste e le indagini di Chi l’ha visto. Un mistero che si fa sempre più intricato, con segni di una fuga improvvisa e fatti ancora da chiarire, alimentando curiosità e interrogativi sulla verità dietro la scomparsa.

Una porta chiusa di fretta, uno sguardo sfuggente, e il silenzio che pesa come un macigno. Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021, è avvolto da un alone di mistero. Ogni dettaglio sembra amplificare i dubbi e i silenzi non fanno che aumentare la curiosità. Le indagini del programma Chi l’ha visto hanno portato alla luce elementi inediti che gettano nuove ombre sul marito Sebastiano Visintin. Nuove scoperte nella vicenda Resinovich. Il caso Resinovich si infittisce con il sequestro di tre coltelli appartenenti a Visintin, donati anni prima a un amico. Questo sviluppo si inserisce in un contesto già complesso, caratterizzato da oggetti scomparsi e ritrovati e ricordi confusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it