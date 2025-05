Repubblica Napoli | De Laurentiis aspetta il sì di Conte risposta definitiva entro domani

Il futuro di Antonio Conte al Napoli si decide nelle prossime ore: il club aspetta il sì definitivo del tecnico entro domani, in un momento cruciale tra conferma e possibile addio. Dopo l’incontro di lunedì a Roma, l’ottimismo cresce e si aspetta una risposta decisa per continuare insieme questa avventura.

"> Una scelta che pesa, un bivio tra conferma e addio. Il futuro di Antonio Conte si gioca nelle prossime ore, ma l’ottimismo in casa Napoli cresce. Dopo l’incontro di lunedì a Roma, il tecnico e Aurelio De Laurentiis si rivedranno domani, in quello che sarà con ogni probabilità il vertice risolutivo per sciogliere il nodo panchina. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, i due giorni di riflessione concessi a Conte non hanno prodotto scossoni, ma hanno lasciato spazio a un dialogo costruttivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “De Laurentiis aspetta il sì di Conte, risposta definitiva entro domani”

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Metti una cena a Ischia. De Laurentiis a Conte: “Più di così cosa vuoi?”; Repubblica su De Laurentiis: cancella con intelligenza e coraggio il fallimento dello scorso campionato; De Laurentiis scherza col fuoco (non ha imparato niente), sta organizzando la festa dopo Napoli-Cagliari; REPUBBLICA - Conte verso l'addio al Napoli. De Laurentiis prova il rilancio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Repubblica: “Conte e De Laurentiis più vicini” - Quattro ore di confronto, due giorni di riflessione e una fumata che comincia a tingersi d’azzurro. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Cont ... 🔗Secondo napolipiu.com

Napoli, retroscena Conte-De Laurentiis: le promesse e tutto quello che si sono detti - ROMA - Prima l’incontro con il Papa e poi quello con l’allenatore a due passi dal Presidente della Repubblica. Antonio Conte e il Napoli si sono riavvicinati in un’incredibile giornata romana sospesa ... 🔗Si legge su msn.com

REPUBBLICA - Napoli, non solo De Bruyne, Frattesi e David per convincere Conte a restare - Durante l'incontro andato in scena a Roma tra Conte e Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli ha assicurato le sue intenzioni. In primis, un mercato all'altezza. Sembrerebbe, infatti, quasi conclu ... 🔗napolimagazine.com scrive

De Laurentiis: Napoli, il mio sogno americano. L'intervista di Maurizio Molinari