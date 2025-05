Report Eurispes | gli italiani hanno scarsa fiducia nelle istituzioni

Il rapporto Eurispes evidenzia come gli italiani manifestino una diffusa sfiducia nelle istituzioni, riflettendo un Paese percepito come fragile e timoroso delle crisi future. Un quadro che evidenzia la crescente distanza tra cittadini e le principali entitĂ di governo e rappresentanza.

Il volto di un paese fragile emerge dal rapporto Eurispes. Gli italiani temono le crisi ed hanno scarsa fiducia nelle istituzioni. Servizio di Pierachille Dolfini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Report Eurispes: gli italiani hanno scarsa fiducia nelle istituzioni

Eurispes: 67,9% italiani favorevole a eutanasia - Secondo l’indagine Eurispes, il 67,9% degli italiani si mostra favorevole all’eutanasia, evidenziando un crescente sostegno alla libera scelta di fine vita. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Report Eurispes Italiani Hanno Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Presentazione dei risultati del Rapporto Italia 2025; Eurispes: gli italiani temono crisi economica, guerre e clima estremo. Ma 7 su 10 sono felici vivere in Italia; IL BUSINESS DELLE AGROMAFIE SALE A 25,2 MLD; Agromafie, il nuovo report: finalmente risposta penale organica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

4 su 10 hanno un animale in casa, ma cresce la spesa per mantenerli: il Rapporto Eurispes 2025 sull’Italia e i pet - Gli animali domestici sono sempre più presenti nelle case degli italiani. Nel 2025 sono il 40,5% degli italiani a dichiarare di accogliere un animale, rispetto al 37,3% del 2024. Questa la fotografia ... 🔗fanpage.it scrive

Eurispes: “Salgono italiani a favore della fecondazione eterologa, quasi 60%” - Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... 🔗Come scrive recnews.it

Il rapporto Eurispes sugli italiani: per il 72% vivere in Italia è una fortuna, giù la fiducia nelle istituzioni, aumentano le truffe agli anziani - Il presidente Fara: «Siamo ancora di fronte al bivio delle scelte di fondo, personali e collettive, che occorre compiere in risposta alle nuove sfide determinate dai cambiamenti, spesso sorprendenti e ... 🔗Secondo ilsole24ore.com