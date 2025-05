Report Antigone sulle carceri | sovraffollamento e i suicidi non si fermano

Il report dell’associazione Antigone, intitolato "Senza Respiro", evidenzia come il grave sovraffollamento delle carceri, superiore al 120%, e il drammatico aumento dei suicidi, con 91 decessi nel 2024, continuino a rappresentare una crisi senza precedenti. Scopri di più sulla difficile situazione delle carceri italiane e le sfide da affrontare.

Il report dell’associazione Antigone sulla drammatica situazione nelle carceri è intitolato “Senza Respiro”. Il tasso di sovraffollamento è superiore al 120 per cento e sono stati registrati 91 suicidi nel 2024. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Report Antigone sulle carceri: sovraffollamento e i suicidi non si fermano

Carceri sovraffollate, report di Antigone: “A Terni presenza di reclusi supera il 140 per cento” - Il carcere di Terni registra un sovraffollamento record, con una presenza di detenuti superiore al 140%, secondo il recente rapporto di Antigone "Senza respiro". 🔗continua a leggere

Carceri, il report di Antigone: “Quasi un detenuto su due usa sedativi o ipnotici. Sovraffollati 58 penitenziari” - Nei penitenziari italiani viene fatto “un diffuso uso di terapie psicofarmacologiche”. Addirittura il “44,25% delle persone detenute”, quasi una su due, “fa uso di sedativi o ipnotici, il 20,4% utiliz ... 🔗Riporta informazione.it

Carceri, il report di Antigone: 3 metri quadri di spazio e record di minori detenuti - ROMA – Esplodono le carceri minorili mentre, in generale, almeno in trenta istituti gli spazi per i detenuti si riducono a celle da meno di tre metri quadri per ogni persona. È ‘Senza Respiro’ il ... 🔗Riporta livesicilia.it