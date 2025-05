Reply Totem inaugura la nuova Gaming House nel cuore di Torino | un polo d’eccellenza per l’esports italiano ed europeo

Reply Totem inaugura una nuova gaming house nel cuore di Torino, creando un polo di eccellenza per l'eSports italiano ed europeo. Questa moderna struttura rafforza la presenza del team, offrendo uno spazio all’avanguardia per l’allenamento e lo sviluppo dei talenti.

(Adnkronos) – Il team esports Reply Totem ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, l'apertura della sua nuova Gaming House, situata strategicamente nel centro di Torino. Questa struttura, moderna e multifunzionale, si configura come un punto di riferimento cruciale per l'evoluzione del team nel panorama esports, sia a livello nazionale che europeo. L'iniziativa mira . 🔗 Leggi su Ildifforme.it