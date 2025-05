Replica La Promessa in streaming puntata 29 maggio 2025 | Video Mediaset

Non perdere la replica streaming della puntata di "La Promessa" andata in onda il 29 maggio 2025 su Mediaset, disponibile su Video Mediaset. Rivivi i momenti salienti di questa avvincente soap spagnola, dove Cruz mette fine ai piani di matrimonio di Jana e riporta il figlio a casa.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 29 maggio 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Cruz non solo impedisce al figlio di sposare Jana, ma riesce a convincerlo a tornare a casa, così la cameriera deve rifugiarsi a casa di Ramona.

Replica La Promessa in streaming puntata 16 maggio 2025 | Video Mediaset - Oggi, venerdì 16 maggio 2025, torna l'appuntamento con la soap spagnola "La Promessa". Nella puntata di oggi, Curro svela a Manuel un segreto cruciale: sono fratelli.

