relazioni 2025 la due giorni a roma di lilly

Scopri la seconda edizione di "RELAZIONI 2025" a Roma, l'evento di Lilly dedicato al confronto tra associazioni di pazienti e professionisti del settore sanitario. Un'occasione unica per condividere idee e affrontare insieme le sfide della sanitĂ italiana, valorizzando le competenze di chi rappresenta i pazienti.

Roma, 29 mag. (askanews) - Arriva a Roma la seconda edizione del format "RELAZIONI", il progetto di Lilly con l'obiettivo di instaurare un percorso di confronto e dialogo con Associazioni dei pazienti attive in diverse aree per condividere spunti e riflessioni sulle principali sfide in SanitĂ e valorizzare le competenze offerte da chi rappresenta i pazienti. Seconda edizione dal titolo "La comunicazione delle Associazioni pazienti. Un valore per il sistema salute" che ha visto momenti di dibattito e riflessione tra rappresentanti dell'associazionismo, Istituzioni, politici ed esperti. Abbiamo parlato con Elias Khalil, Presidente e Amministratore Delegato Lilly Italy Hub: "Questo evento è la seconda edizione di relazione, un evento che abbiamo avuto l'anno scorso a Sesto Fiorentino e quest'anno qui a Roma dove abbiamo un'altra sede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net