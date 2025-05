Regno Unito fratelli Tate ufficialmente incriminati penalmente

I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate sono stati ufficialmente incriminati penalmente in Regno Unito con accuse di stupro e altri reati, rendendo il loro caso uno dei più discussi sui media. Le accuse, autorizzate lo scorso anno, hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica su queste figure di spicco nel mondo dell'influencer marketing.

I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate sono stati accusati in Gran Bretagna di stupro e altri reati, secondo quanto riferito mercoledì dai pubblici ministeri. Le accuse sono state autorizzate lo scorso anno e i media dell’epoca avevano riportato la notizia dei mandati di arresto emessi nei confronti dei Tate, cittadini con doppia nazionalità statunitense e britannica trasferitisi in Romania nel 2016. Ma la Procura della Corona ha affermato che questa è la prima volta che conferma che sono stati incriminati penalmente in Gran Bretagna. Andrew Tate, 38 anni, deve rispondere di accuse relative a tre donne che includono stupro, lesioni personali, traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, fratelli Tate ufficialmente incriminati penalmente

