Regione Lombardia | finanziamenti per ridurre emissioni in agricoltura

Scopri come i finanziamenti regionali in Lombardia stanno sostenendo l'agricoltura sostenibile, contribuendo a ridurre le emissioni e rafforzare la tutela degli ecosistemi. Un'importante iniziativa che riconosce il ruolo fondamentale del settore primario nel promuovere un ambiente più verde e resiliente.

“ Il nuovo stanziamento regionale rappresenta un contributo significativo al fine di rafforzare la sostenibilità dell’attività agricola, oltre a riconoscere il ruolo del settore primario nel quadro delle politiche di presidio degli ecosistemi”: è quanto sottolinea Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando la recente iniziativa della Regione che ha messo a disposizione fondi per 12 milioni di euro a beneficio di imprese agricole impegnate nella realizzazione di attività per la riduzione delle emissioni, con particolare riferimento al trattamento dei reflui zootecnici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Regione Lombardia: finanziamenti per ridurre emissioni in agricoltura

