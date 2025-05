Regionali Campania 2025 Cirielli FdI | “Pronto a candidarmi sarebbe un onore”

Scopri le ultime novità sulle elezioni regionali in Campania 2025: Edmondo Cirielli di FDI si propone come candidato per Palazzo Santa Lucia, confermando la sua disponibilità a sostenere anche altri nomi più forti. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa sfida politica cruciale per la regione.

Edmondo Cirielli si offre come candidato per Palazzo Santa Lucia: "Ma non è una imposizione, se si trova un nome più forte, sono pronto a sostenerlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Regionali Campania 2025, Cirielli (FdI): “Pronto a candidarmi, sarebbe un onore”

Regionali 2025, Cirielli (FdI): "Il mio nome non va bene? Non è un problema, pronto a dare una mano" - Il viceministro Edmondo Cirielli di FDI ha annunciato la propria disponibilità a sostenere le elezioni regionali del 2025, sottolineando che il suo nome serve semplicemente per contribuire al progetto. 🔗continua a leggere

