Regionali 2025 cambia la legge elettorale ma resta l' obbligo delle dimissioni per i sindaci

Alle elezioni regionali del 2025, cambia la legge elettorale ma resta l’obbligo delle dimissioni per i sindaci, in contrasto con la proposta di liberalizzare la partecipazione dei primi alle elezioni. La decisione è stata presa dal consiglio regionale, con il voto della maggioranza e l'astensione del Movimento 5 Stelle, suscitando dibattiti sulle norme di rappresentanza.

