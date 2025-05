Referendum gazebo informativo del M5s sabato pomeriggio in piazza Stesicoro

Vieni a scoprire tutto sui quesiti del referendum dell’8 e 9 giugno presso il gazebo informativo del M5S in piazza Stesicoro, sabato dalle 16 alle 19. Un'occasione per essere protagonisti della nostra democrazia e capire come difendere i tuoi diritti contro le manovre della destra. Ti aspettiamo per un incontro informativo e consapevole!

“Piazza Stesicoro ospiterà domani dalle 16 alle 19 un gazebo informativo dedicato ai quesiti che saranno oggetto del referendum dell’8 e 9 giugno. Si avvicina un appuntamento importantissimo per la nostra democrazia. La destra prova a boicottare i diritti dei cittadini, noi invece spiegheremo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Referendum, gazebo informativo del M5s sabato pomeriggio in piazza Stesicoro

