Referendum dell' 8 e 9 giugno tutto quello che c' è da sapere | chiamati al voto oltre 75mila cesenati

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 offre ai cittadini italiani, tra cui oltre 75.000 cesenati, l'opportunità di partecipare a cinque importanti quesiti abrogativi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle date, orari e modalità di voto per esercitare il vostro diritto democratico.

Con decreti del 31 marzo 2025, pubblicati sulla gazzetta Ufficiale 75 del 31032025 sono stati indetti 5 referendum popolari abrogativi per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Si potrà votare in entrambe le giornate: domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 9 giugno dalle ore 7. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Referendum dell'8 e 9 giugno, tutto quello che c'è da sapere: chiamati al voto oltre 75mila cesenati

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: giugno referendum Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Referendum dell’8 e 9 Giugno: 5 Sì per un’Italia migliore; Referendum del 8-9 giugno: è importante controllare la tessera elettorale; Dal governo Meloni paraculaggine politica, al referendum dell'8 e 9 giugno servono 25 milioni di voti per cambiare finalmente questo Paese; Referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza: i temi e le posizioni dei partiti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al quinto quesito, scheda gialla - Seggi aperti domenica e lunedì per i cinque referendum abrogativi. Ecco in dettaglio cosa prevede il primo quesito sulla cittadinanza italiana e cosa succede se passa il sì View on euronews ... 🔗Secondo msn.com

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al secondo quesito, scheda arancione - Seggi aperti domenica e lunedì per i cinque referendum abrogativi. Ecco in dettaglio cosa prevede il secondo quesito "Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale" e cosa ... 🔗Si legge su msn.com

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al quarto quesito, scheda rosso rubino - Seggi aperti domenica e lunedì per i cinque referendum abrogativi. Ecco in dettaglio cosa prevede il quarto quesito e cosa succede se passa il sì #EuropeNews ... 🔗Riporta msn.com