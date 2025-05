Referendum dell' 8 e 9 giugno ecco i seggi per i ' fuori sede' | in 550 hanno fatto richiesta di voto

Il referendum dell’8 e 9 giugno riguarda cinque importanti quesiti su lavoro e democrazia. Se sei fuori sede e hai richiesto di votare, puoi esercitare il tuo diritto presso l'Istituto Professionale Ruffilli a Forlì, presentando la tessera elettorale. Scopri tutte le indicazioni per partecipare attivamente al voto!

L'8 e il 9 giugno seggi aperti su cinque referendum riguardanti lavoro e democrazia. Tutti coloro che hanno richiesto di votare a Forlì in qualità di fuori sede, potranno farlo all'Istituto Professionale Ruffilli in Via Romanello 6, muniti della propria tessera elettorale personale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Referendum dell'8 e 9 giugno, ecco i seggi per i 'fuori sede': in 550 hanno fatto richiesta di voto

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum dell’8 e 9 Giugno: 5 Sì per un’Italia migliore; Referendum del 8-9 giugno: è importante controllare la tessera elettorale; Dal governo Meloni paraculaggine politica, al referendum dell'8 e 9 giugno servono 25 milioni di voti per cambiare finalmente questo Paese; Referendum 8 e 9 giugno 2025, la guida completa: come si vota, quesiti, quorum e posizione dei partiti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al secondo quesito, scheda arancione - Seggi aperti domenica e lunedì per i cinque referendum abrogativi. Ecco in dettaglio cosa prevede il secondo quesito "Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale" e cosa ... 🔗Come scrive msn.com

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al primo quesito, scheda verde chiaro - Seggi aperti domenica e lunedì per i cinque referendum abrogativi. Ecco in dettaglio cosa prevede il primo quesito "Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: A ... 🔗Scrive msn.com

Con i referendum Maurizio Landini si sta preparando per la politica? - Da tempo fa molto più che il sindacalista, e il suo mandato da segretario della CGIL scadrà in un momento molto particolare ... 🔗Si legge su ilpost.it