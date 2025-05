Referendum abrogativi | 4 Sì per il lavoro del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle

Il Gruppo Territoriale Serre Salentine del Movimento 5 Stelle invita i cittadini a partecipare ai referendum abrogativi con i 4 Sì per il lavoro, manifestando il proprio sostegno a favore di normative più giuste e trasparenti. Appuntamenti a Parabita e Gallipoli per sensibilizzare e informare sulla proposta referendaria, contribuendo attivamente al cambiamento.

PARABITA - Referendum abrogativi: 4 Sì per il Lavoro. Il Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle, organizza a Parabita, in Piazza Regina del Cielo, il prossimo 1 giugno, dalle 10.30 alle 12, e a Gallipoli, in Piazza dei Caduti (Corso Roma) il 2 giugno alle 19.30, un gazebo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Referendum abrogativi: 4 Sì per il lavoro del Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno. 🔗continua a leggere

