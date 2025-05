Referendum a Sestri Ponente la chiusura della campagna elettorale

Vieni a Sestri Ponente giovedì 5 giugno alle 16:45 presso il Teatro Verdi per la chiusura della campagna elettorale dei referendum del 8-9 giugno, simbolo di un impegno condiviso per il lavoro e i diritti. Un'occasione per conoscere da vicino i motivi del "5 sì" e rafforzare il nostro sostegno a queste importanti consultazioni.

Si terrà giovedì 5 giugno alle 16,45 presso il teatro Verdi di Sestri Ponente la chiusura della campagna referendaria per i 5 sì ai referendum dell’8 e 9 giugno. "Siamo arrivati alla fine di un percorso che ha visto la Cgil tra i sostenitori della campagna per i 5 sì ai referendum su lavoro e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Referendum, a Sestri Ponente la chiusura della campagna elettorale

