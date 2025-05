Referendum 2025 per cosa si vota l' 8-9 giugno? Tutte le informazioni sui cinque quesiti abrogativi

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul referendum del 2025, in programma l'8 e 9 giugno, con le informazioni sui cinque quesiti abrogativi posti ai cittadini italiani. Dopo le elezioni amministrative, anche gli elettori di Ravenna saranno chiamati alle urne per un importante momento di democrazia partecipativa. Ecco le date, gli orari e i dettagli sui quesiti referendari che potrebbero cambiare il nostro Paese.

Appena passate le elezioni amministrative, anche gli elettori ravennati vengono richiamati alle urne, come in tutta Italia, per il referendum popolare. Domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, i cittadini saranno chiamati a votare su 5 quesiti referendari di cui 4 a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Referendum 2025, per cosa si vota l'8-9 giugno? Tutte le informazioni sui cinque quesiti abrogativi

