Reddito d’inclusione tolto per sbaglio L’Inps | Un disguido rimedieremo

Se hai avuto il reddito di inclusione tolto per errore dall'INPS, sappi che è in corso un disguido che verrà presto risolto, con ripristino dell'assegno di inclusione (ADI). È importante conoscere i tempi di attesa e come richiedere correttamente il ristoro, per garantirsi i diritti ancora più importanti in situazioni di difficoltà.

"Dovrò aspettare fino al 16 giugno, anche se inizialmente sembrava addirittura il 22, per avere l' Assegno di Inclusione (Adi) che mi spetta, e da marzo l' Inps mi ha bloccato tutto senza che io abbia nessuna colpa". Lo dice sconsolata Stefania Menegatti, cinquantunenne residente a Caprile di Codigoro, sottolineando come tutto (le hanno spiegato così dall'Ips) sia dipeso dal digitare un codice al posto di un altro, e questo avrebbe interrotto l'assegnazione del reddito. "Ho le bollette del gas e della luce da pagare, faccio fatica a fare la spesa e da tempo – prosegue – possiedo due cagnolini che ovviamente devo nutrire, con altre spese da sostenere".

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

