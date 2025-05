Recupero ex Agenzia delle entrate | superato lo scoglio Conferenza dei servizi

Dopo aver superato con successo la conferenza dei servizi, i lavori per il recupero dell'ex Agenzia delle Entrate a Brindisi sono pronti a partire. Un passo fondamentale per il progetto finanziato dal PNRR-PINQUA, volto a rigenerare e valorizzare il patrimonio urbano della città .

BRINDISI – La conferenza dei servizi si sarebbe conclusa con una fumata bianca. A breve, finalmente, potranno partire i lavori per il recupero dell'ex Agenzia delle entrate. Si tratta dell'intervento principale dei progetti finanziati tramite Pnrr – Pinqua (Programma innovativo della qualità .

