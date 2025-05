Record di ricavi e utili per l' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 2024

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha registrato nel 2024 risultati finanziari record, con ricavi di 613 milioni di euro (+9% rispetto all'anno precedente) e il miglior utile netto di sempre, pari a 152,5 milioni di euro. Questi risultati straordinari confermano la crescita e la soliditĂ dell'istituto, che prevede di distribuire un dividendo di oltre 144 milioni di euro al Mef.

Conti record nel 2024 per l' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), di cui è socio unico: 613 milioni di ricavi (+9% sul 23), 231 milioni di Ebitda e 152,5 milioni di risultato netto (+11% sul '23), il migliore mai raggiunto nella storia di Ipzs. Lo annuncia una nota dell'istituto che erogherĂ al Mef un dividendo pari a 144.885.465,84 il piĂą alto della storia corrispondente all'intero risultato netto conseguito, detratta la sola quota destinata a riserva (5%, corrispondente a 7.625.550,83 euro). "Il bilancio d'esercizio 2024 racconta di un'azienda in ottima salute - spiega il presidente Paolo Perrone - tutti i principali indicatori economico-finanziari sono in netta crescita per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Record di ricavi e utili per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 2024

Sfollati interni: record di 83,4 milioni entro fine 2024 a causa di conflitti e calamitĂ - Entro la fine del 2024, il numero di sfollati interni raggiungerĂ un preoccupante record di 834 milioni, a causa di conflitti in Sudan e Gaza e di calamitĂ naturali. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

L'utile della canadese TD Bank cala a causa di un aumento degli accantonamenti per i crediti deteriorati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Record di ricavi e utili per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 2024 - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato registra risultati record nel 2024 con ricavi di 613 milioni e utile netto di 152,5 milioni. 🔗msn.com scrive

Mediobanca, utili record a 660 milioni nei sei mesi. L’ad Nagel: “Non temiamo un rilancio di Mps” - MILANO – Mediobanca chiude il primo semestre 2024/2025 con un utile netto record ... L’istituto con l’occasione ha rivisto al rialzo gli obiettivi per il 2026: i ricavi, prima attesi a ... 🔗Lo riporta repubblica.it

Unicredit, utili record a + 8,3% con 2,77 miliardi. Accordo sul digitale con Google Cloud - Per quanto riguarda l'esposizione in Russia, la banca ha registrato un utile netto di 256 milioni nel Paese nel primo trimestre in attesa dell'uscita nel 2026 ... 🔗Scrive msn.com