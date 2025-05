Recanatese | Nicola Moretti e Jacopo Zannini cercano continuità tra ostacoli e speranze

Nicola Moretti e Jacopo Zannini della Recanatese cercano di mantenere il loro impegno, affrontando con speranza le sfide di una situazione complessa. Con un passato di successi memorabili, rappresentano la volontà di continuare a puntare su un futuro ricco di possibilità e crescita per il club.

"Abbiamo un po’ rallentato il nostro attivismo: questo non significa assolutamente disimpegno, ma vogliamo anche vedere come evolve una situazione che sicuramente è molto complessa". Comincia così il suo dire Nicola Moretti, bandiera in gioventù di una Recanatese memorabile, quella del doppio salto in due anni dalla Promozione alla Serie D e protagonista in campo con la maglia giallorossa onorata con più di 200 presenze, anche con la fascia da capitano. Sta cercando, insieme con Jacopo Zannini, altra "colonna" di quello storico gruppo, di coagulare un drappello di persone che possano dare continuità a buoni livelli, ad un percorso di grande rilevanza, lo abbiamo ribadito spesso, sia sportiva che sociale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Recanatese: Nicola Moretti e Jacopo Zannini cercano continuità tra ostacoli e speranze

Approfondimenti da altre fonti

Recanatese, le parole di Moretti e Zannini: La palla non l’abbiamo mai avuta; Recanatese: Nuova cordata pronta a rilevare le quote sociali per un progetto sostenibile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Recanatese: Nicola Moretti e Jacopo Zannini cercano continuità tra ostacoli e speranze - Nicola Moretti e Jacopo Zannini lavorano per il futuro della Recanatese tra difficoltà e ottimismo per un rinnovamento. 🔗Da msn.com

Recanatese, le parole di Moretti e Zannini: “La palla non l’abbiamo mai avuta” - CALCIO - Clima d’incertezza intorno alla società Nicola Moretti e Jacopo Zannini hanno rilasciato poco fa una dichiarazione in merito all'attuale situazione della Recanatese: "Prendiamo atto dei numer ... 🔗Scrive youtvrs.it

Recanatese: Nuova cordata pronta a rilevare le quote sociali per un progetto sostenibile - Una cordata di esperti del calcio è interessata a rilevare la Recanatese, continuando il progetto Guzzini con nuove energie. 🔗Si legge su msn.com