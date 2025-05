recanatese juniores eliminata dalla fase nazionale u19 dopo sconfitta contro roma city

La Recanatese Juniores termina il proprio cammino nella fase nazionale U19 dopo una combattuta sconfitta 4-2 contro Roma City a Riano. Nonostante l'impegno e il talento dimostrato, la squadra giallorossa vede sfumare il sogno di approdare alle semifinali in un match ricco di emozioni.

Termina il cammino della Recanatese Juniores che nella terza gara del triangolare della fase nazionale U19 viene sconfitta 4-2 a Riano dal Roma City. Sfuma il passaggio alle semifinali dopo un match combattuto e spettacolare che i capitolini si aggiudicano grazie alle reti di Di Fabio, Meola, De Lorenzo e Malizia, i gol della Recanatese juniores sono di Mobili e Guideri. I rimpianti sono enormi considerando che ai baby giallorossi sarebbe stato sufficiente un pareggio per approdare alle Final Four. Resta, per i ragazzi prima affidati alle cure di Lorenzo Bilò poi a quelle di Baleani, la consapevolezza di aver disputato un’eccellente stagione, spesso contraddistinta anche dal bel gioco e sempre all’insegna della ricerca di imporre la propria idea di un calcio propositivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net