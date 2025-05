Reati contro gli animali Brambilla | Grandissima vittoria per l' Italia

La recente approvazione della riforma sui reati contro gli animali, nota come legge Brambilla, rappresenta una grande vittoria per l'Italia e per tutti gli amanti degli animali. Questa importante novità rafforza la tutela degli animali e sottolinea l'impegno del nostro Paese nel rispetto del loro benessere.

“Una grandissima vittoria per l'Italia e per tutti coloro che amano gli animali e li vogliono vedere rispettati”. Così l'on. Michela Vittoria Brambilla, Nm, presidente della Lega italiana per i Diritti degli Animali e dell'Ambiente, commenta la riforma sui reati contro gli animali che porta il suo nome, appena approvata in via definitiva dal Senato: “Una legge attesa da più di vent'anni, che finalmente inasprisce le pene a carico di chi commette crimini atroci nei confronti degli animali, mettendo sostanzialmente fine alla pressoché totale impunità che ha regnato finora”. “Cambia finalmente la prospettiva - spiega la deputata - il titolo IX del codice penale non tutelerà più il sentimento dell'uomo per gli animali ma direttamente gli animali, vittime dei reati, esseri senzienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Reati contro gli animali, Brambilla: "Grandissima vittoria per l'Italia"

