Reati contro gli animali approvato in Senato il ddl La Russa | Importante passo avanti

Il ddl approvato dal Senato rappresenta un importante passo avanti nella tutela degli animali, introducendo pene più severe e nuove misure di protezione. Tra le novità, il divieto di legare gli animali d'affezione e di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico, rafforzando il contrasto ai maltrattamenti e ai combattimenti clandestini.

Pene più severe e nuove tutele per gli animali, prevedendo il divieto di tenere cani e altri animali d'affezione legati alla catena e anche di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico. Stop anche ai combattimenti clandestini. Sono alcune delle misure previste dal ddl di 'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali' appena approvato in via definitiva dal Senato. Il provvedimento, composto da 15 articoli, si inserisce nel solco della riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che ha riconosciuto agli animali uno specifico valore giuridico, stabilendo l'obbligo per lo Stato di tutelarne il benessere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Reati contro gli animali, approvato in Senato il ddl. La Russa: “Importante passo avanti”

Ddl reati sugli animali, soddisfatta Biancofiore: "Si colma una lacuna giuridica e valoriale" - Il ddl sui reati contro gli animali approvato dal Senato rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la tutela degli animali e colmare una lacuna giuridica. 🔗continua a leggere

