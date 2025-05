Reati contro animali diventano legge | via libera del Senato

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il nuovo disegno di legge che inasprisce le sanzioni e rafforza le tutele per gli animali, rafforzando il quadro normativo contro i reati di maltrattamento. Questa storica decisione rappresenta un passo importante nella tutela degli esseri viventi e nell’armonizzazione delle leggi italiane in materia.

Reati contro gli animali, il Senato della Repubblica, presidente Ignazio La Russa, ha approvato definitivamente giovedì 29 maggio  il ddl n. 1308 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. Prima firma la deputata Michela Vittoria Brambilla, Noi Moderati. Relatore Manfredi Potenti, senatore livornese, di Castiglioncello, avvocato, responsabile del Dipartimento per la tutela del benessere degli animali Lega Salvini. Potent i: “È stata approvata oggi in Aula una riforma storica che apre la strada anche a ulteriori riforme nella direzione della tutela degli animal i. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

