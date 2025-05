realtà virtuale nella psicoterapia visori sensori e software per la cura dei disturbi mentali

La realtà virtuale sta rivoluzionando la psicoterapia, grazie all'uso di visori, sensori e software che creano ambienti immersivi per il trattamento dei disturbi mentali. Questa tecnologia innovativa offre nuove opportunità terapeutiche, migliorando efficacia e personalizzazione delle cure. Scopri come la VR sta trasformando la salute mentale e le pratiche degli psicoterapeuti.

Sarzana, 29 maggio 2025 – Realtà virtuale e psicoterapia. L'accoppiamento può apparire strano. Da qualche anno, invece, visori, sensori e software che ricreano ambienti immersivi si stanno diffondendo come strumenti rivoluzionari negli studi degli psicoterapeuti, offrendo nuove metodologie per il trattamento di disturbi mentali. L'applicazione della realtà virtuale in psicoterapia si basa infatti sull'immersione del paziente in ambienti virtuali controllati, che permettono ai terapeuti di simulare situazioni specifiche correlate ai disturbi trattati in modo sicuro. A praticarla a Sarzana è Hilary Locorotondo, psicologa, docente e psicoterapeuta in formazione alla Scuola di specializzazione ad approccio analitico transazionale performat di Pisa, professionista certificata (BecomeHub-2023) per l'utilizzo della realtà virtuale nella pratica clinica.