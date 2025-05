Re | humanism 2025 | dal 19 06 al 30 07 a Roma la mostra collettiva sul rapporto fra arte e Intelligenza Artificiale

Dal 19 giugno al 30 luglio 2025, a Roma, la mostra collettiva "Re: Humanism 2025" esplora il rapporto tra arte e intelligenza artificiale, offrendo un nuovo sguardo sulle innovazioni culturali del futuro. Curata da Daniela Cotimbo, questa edizione presenta anche il riconosciuto Re: Humanism Art Prize 4 - Timeline Shift presso la Fondazione Pastificio Cerere. Un'occasione unica per conoscere le visioni emergenti nel dialogo tra tecnologia e creatività.

RE:HUMANISM ART PRIZE 4 TIMELINE SHIFT a cura di Daniela Cotimbo¬† La quarta edizione di Re: humanism esplora l‚Äôavanzamento dell‚ÄôIntelligenza Artificiale e le nuove visioni culturali¬† Dal 19 giugno al 30 luglio 2025¬† Fondazione Pastificio Cerere via degli Ausoni 7 ‚Äď Roma *** Inaugurazione: mercoled√¨ 18 giugno 2025, ore 18.00 con una audio-visual performance di Franz Rosati ¬† (RE:HUMANISM4Lo-DefFilmFactoryCONCEPTDRIFT2025) (RE:HUMANISM4FedericaDiPietrantonioNETRUNNER012025) (RE:HUMANISM4EstherHunzikerSCREENTESTS2025) (RE:HUMANISM4FranzRosatiDATALAKECONTINGENCY2025) Timeline Shift ¬†√® il titolo della¬† mostra collettiva ¬†della¬† quarta edizione ¬†del¬† Re:humanism Art Prize, premio internazionale di arte contemporanea che, dal 2018, esplora le¬† connessioni tra pratiche artistiche e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Re: humanism 2025: dal 19/06 al 30/07 a Roma la mostra collettiva sul rapporto fra arte e Intelligenza Artificiale

